Trent 1000, le Package B est également touché

Rolls-Royce joue de malchance. Après le Trent 1000 Package C (voir http://www.air-cosmos.com/rolls-royce-sur-la-voie-de-resoudre-les-problemes-du-trent-1000-111523) dont les problèmes au niveau du compresseur intermédiaire sont en voie d'être résolus, c'est désormais les Trent 1000 Package B qui sont touchés par le même type de problème.

"Un problème similaire a maintenant été identifié sur un petit nombre de moteurs Package B et nous avons donc décidé, avec les autorités et Boeing, de réaliser une inspection de notre flotte de Trent 1000 Package B afin d'avoir une parfaite connaissance du problème. Le Package B est en service depuis 2012 et comprend au total 166 moteurs", mentionne le communiqué de presse du motoriste.