Rolls-Royce sur la voie de résoudre les problèmes du Trent 1000

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le motoriste accélère le développement d'une solution permanente concernant le rotor du compresseur intermédiaire sur les moteurs Package C et a déclaré avoir installé des aubes de compresseur redessinées sur un turboréacteur destiné à débuter ses essais début juin.

Rolls-Royce a partagé plus d'informations sur la manière dont le motoriste compte résoudre les problèmes liés au Trent 1000 Package C (http://www.air-cosmos.com/nouvelles-inspections-pour-le-trent-1000-109793) qui motorise certains Boeing 787.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Adjoint Responsable Conformité et Sécurité h/f

Commandant de Bord et OPL (H/F)

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.