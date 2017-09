Premier bilan des vols de l'Elixir

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Michel Serre, pilote d'essais du premier vol, a ensuite laissé place à Didier Ilcinkas, ex-pilote d’essais du CEV et ex-pilote militaire, pour poursuivre les tests en vol. Didier Ilcinkas a ainsi procédé, dans la limite des 1,45 g et 200 km/h, à des dérapés stabilisés, oscillation d’incidence...

Pour le moment, l'Elixir est limité à des évolutions de 1,45 g positifs et 200 km/h, en raison des limites données par l'Aesa ainsi que du nombre de capteurs dont est bardé l'appareil, qui entraînent une masse avoisinnant les 300 kg mais qui ne correspond pas à la version finale de l'avion. "D'ici deux à quatre mois, lorsque les capteurs et gueuses seront retirés, nous pourrons donner le poids réel de l'appareil", commente Arthur Léopold-Léger, cofondateur de la société Elixir Aircraft. "Une fois les tests structuraux réalisés, le domaine de vol de l'appareil pourra enfin être exploré".

L'Elixir a réalisé sept sorties d'essais depuis son premier vol le 31 août. L'appareil monomoteur immatriculé F-WLXR fait actuellement l'objet d'essais de flutter (couplage aéroélastique) et devrait reprendre les vols en novembre.

