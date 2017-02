Les Rencontres « L’Espace & la plume » ont clôturé deux mois d’animations Espace à Drancy

Dernier événement public de l’exposition « L’Homme et l’Espace », présentée durant deux mois au Château de Ladoucette à Drancy, les 3e Rencontres « L’Espace et la plume » ont remporté un vif succès.

L'exposition « L'Homme et l'Espace » était présentée au Château de Ladoucette à Drancy, entre Paris et l’aéroport du Bourget, depuis le 7 janvier dernier. Elle a été ponctuée de nombreux événements en lien avec la mission Proxima de Thomas Pesquet en particulier, et le spatial et l’astronomie en général : conférences de spécialistes, stages pour collégiens et lycéens, ateliers artistiques, et présence du Spatiobus du Cnes.

Durant sept semaines, l’exposition a accueilli plus de 3 000 visiteurs, groupes scolaires, de centres de loisirs et familles.

Samedi 25 février, les troisièmes Rencontres « L’Espace et la plume », organisées avec le soutien d’Air & Cosmos, ont marqué la fin des festivités, accueillant en guise de bouquet final douze auteurs et illustrateurs spatiaux.

Toute l’après-midi, ils ont pu échanger entre eux, rendant notamment hommage à leur ancien confère Jacques Tiziou, et discuter avec le public venu en nombre, en particulier pour rencontrer le journaliste scientifique Michel Chevalet