L'Homme et l'Espace à Drancy à partir du 7 janvier

A l'occasion du séjour de l'astronaute Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale, le Château de Ladoucette à Drancy accueille à partir de samedi une exposition consacrée à « L'Homme et l'Espace ».

Accessible à tous et richement illustrée, l'exposition « L'Homme et l'Espace » présente en premier lieu l'entraînement et la vie quotidienne des astronautes sur orbite et les équipements associés, mais également les moyens d'accès à l'espace (en particulier la famille Ariane), plusieurs missions d'exploration du système solaire emblématiques (notamment européennes), les grands domaines d'étude en astrophysique, ainsi que les métiers de l'astronomie et de l'espace.

Sur une surface de 600 m2, les visiteurs individuels et les classes pourront découvrir, en présence d'animateurs spécialisés, de nombreux tirages photographiques de grand format et des vidéos sur le ciel et l'espace, des maquettes imposantes de fusées et de sondes interplanétaires, une reproduction de scaphandre martien et deux véritables combinaisons russes, des interviewes de scientifiques réalisées par des jeunes de l'association Science Ouverte, mais également quelques œuvres d'artistes (dont une série de créatures fantastiques et de vaisseaux imaginaires d'Alexis Ferrier) et des reproductions d'affiches de cinéma. Une sélection d'illustrations issues du livre « Comment on fait pipi dans l'espace ? » permettra aux plus petits de se familiariser avec les conditions de vie dans l'espace.

Proposée par le service culturel de la Ville de Drancy, avec le concours des associations Science Ouverte et Histoires d'espace et un important soutien du Cnes, l'exposition « L'Homme et l'Espace » se tiendra au Château de Ladoucette du 7 janvier au 26 février 2016.

Elle sera ponctuée par plusieurs événements : visites guidées, animations diverses, conférences et stages durant les vacances scolaires pour les jeunes. Le programme détaillé sera prochainement en ligne sur le site de l'association Science Ouverte. Le vernissage de l'exposition se tiendra samedi 7 janvier à 14h30.

En guise de clôture de l'exposition, le Château de Ladoucette accueillera le samedi 25 février les troisièmes rencontres franciliennes « L'Espace & la plume ». Informelles et conviviales, elles regroupent des auteurs et des dessinateurs spatiaux, disponibles pour échanger avec le public sur leurs sujets de prédilection et dédicacer leurs ouvrages.

Initiées en 2014 par les associations Histoires d'espace, Astronaute Club Européen et Planète Mars, ces rencontres sont cette année parrainées par le journaliste scientifique Michel Chevalet, qui a récemment publié ses mémoires spatiales, et de l'astronaute Jean-François Clervoy, qui a notamment co-écrit avec Frank Lehot une histoire de la conquête spatiale. La liste des invités sera disponible courant février sur le site de l'association Science Ouverte.

Les revues l'Astronomie de la Société Astronomique de France et Air & Cosmos sont partenaires de la manifestation.

Exposition « L'Homme et l'Espace »

A partir du 7 janvier et jusqu'au 26 février 2017

Ouvert de 12h à 17h, du mardi au dimanche

Accès libre et gratuit



Troisièmes rencontres franciliennes « L'Espace & la plume »

Samedi 25 février 2017 de 14h30 et 17h30

Accès libre et gratuit



Château de Ladoucette, rue Ladoucette, 93700 Drancy

Transports en commun : RER B (arrêt Le Bourget) / Bus 143 (arrêt « Aristide Briand ») / Bus 248 (arrêt « Centre culturel »)

Voiture : A86 sortie 13 / N2 puis D30