Le Falcon 9… flotte !

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité. Le 31 janvier, à l’occasion du lancement du satellite GovSat 1, le premier étage du Falcon 9 a effectué avec succès sa manœuvre de retour au-dessus de la mer… et n’a pas sombré.

Confié au Falcon 9 de SpaceX, le lancement du satellite luxembourgeois de télécommunications civiles et militaires GovSat 1 vers une orbite géostationnaire a débuté le 31 janvier à 21 h 25 UTC, depuis la base de l'US Air Force de Cape Canaveral, en Floride.

Le lanceur était équipé du premier étage B1032, déjà « éprouvé » lors de la mission NROL 76 en mai 2017, mais aucune récupération n'était cette fois prévue ; la plateforme « Of Course I Still Love You » était réservée pour le vol inaugural du Falcon Heavy (toujours annoncé pour le 6 février), tandis que SpaceX ne souhaite plus récupérer ni faire revoler les versions Block 3 de ses étages.

Nouvelle procédure.

La manœuvre de retour a néanmoins été tentée au dessus de l'océan Atlantique, avec cette fois l'allumage de trois moteurs au lieu d'un, pour une durée plus brève et moins gourmande en ergols.

Son succès a dépassé toutes les attentes, puisque l'étage n'a pas sombré en mer, ce qui a finalement décidé SpaceX à envoyer un navire à sa rencontre pour le remorquer.