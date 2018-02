La certification de type de l'AW609 à nouveau reportée

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Bristow Group et Era ont été sollicités pour définir le cahier des charges des variantes transport offshore et évacuation médicale. Cependant, aucun des deux opérateurs n'a commandé l'appareil.

La certification de type de l'appareil a déjà été reporté plusieurs fois, à la fois pour des raisons de changement de conception, de complexité de la certification sans mentionner l'accident intervenu en 2015 ( http://www.air-cosmos.com/un-aw609-tiltrotor-s-ecrase-en-italie-50488 ) qui a entraîné une suspension temporaire des vols d'essais ainsi que la destruction du second prototype.

Leonardo a à nouveau reporté la certification de type et en conséquence l'entrée en service de son convertible AW609 à la fin 2019.

