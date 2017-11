Conférence sur les vols habités le 30 novembre à Antony

Michel Viso, responsable des programmes d'exobiologie au Cnes, donnera une conférence sur « Les vols habités : que faisons-nous sur la Station spatiale internationale ? » à l'Université Populaire d’Antony.

Présentation de la conférence

Thomas Pesquet, astronaute européen, a passé six mois sur la Station spatiale internationale. Pendant tout son vol, il a alimenté les réseaux sociaux avec des images de la Terre. Il a effectué deux sorties extravéhiculaires et surtout participé à plus d’une soixantaine d’expériences en micropesanteur.

Les chercheurs déploient imagination et astuces pour utiliser cette situation exceptionnelle qu’est la quasi disparition de la pesanteur, explorer la physiologie et la biologie ou même les lois de la physique. Leurs expériences améliorent nos connaissances et préparent l’exploration plus lointaine.

Détails pratiques

Une conférence de Michel Viso, vétérinaire, ancien candidat astronaute et responsable des programmes d'exobiologie au Cnes

Jeudi 30 novembre à 20h30

Université Populaire d’Antony (4, allée Fernand Braudel)

www.universitepopulaire-antony.fr/evenements/les-vols-habites-que-faisons-nous-sur-la-station-spatiale-internationale