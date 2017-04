Yuri's Night à Toulouse le 12 avril

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Au programme : Entrée libre Soirée déguisée (thème : espace ou science Fiction) Animations avec des cadeaux DJ à partir de 21 heures Boissons et tapas à partir de 8 € Cocktail spécial “Yuriroska” à 6 €

Toulouse accueille également une Yuri’s Night mercredi 12 avril, organisée par SpaceUp France et Génération Airbus. Rendez-vous au Connexion Live à partir de 20 heures.

