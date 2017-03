Yuri's Night/Gagarine Party à Paris le 12 avril

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Accès libre et gratuit (une consommation obligatoire) Réservation recommandée sur http://goo.gl/forms/qxVqr67cho (40 places disponibles)

et la présentation du film « Thomas Pesquet, l’étoffe d’un héros », par Pierre-Emmanuel Le Goff , réalisateur.

« Baïkonour, 55 ans après Gagarine », par Jean-François Clervoy , astronaute de l’ESA, et Pierre-François Mouriaux , chef de la rubrique Espace à Air & Cosmos

Ambiance spatiales et rencontres sont au programme, et notamment cinq petites présentations :

Mercredi 12 avril à partir de 19h30, le Dernier Bar avant la Fin du Monde prendra les couleurs de Gagarine et de la mission Proxima, à l'occasion de la sixième Gagarine Party parisienne, organisée par l'association Histoires d'espace, avec le soutien d' Air & Cosmos. Un événement labellisé Yuri's Night 2017 .

Le Dernier Bar avant la Fin du Monde accueillera la 6e Gagarine Party parisienne le 12 avril. Six invités (dont l'astronaute Jean-François Clervoy) y évoqueront le premier cosmonaute de l’histoire et la mission de Thomas Pesquet.

