Volocopter transporte son premier passager

Volcopter a déjà reçu une autorisation de vol en Allemagne, le 2X vole régulièrement et a procédé à des vols autonomes à Dubai.

Ces microprocesseurs permettent "une analyse fine des turbulences, du vent et d'autres paramètres dont les signaux sont envoyés aux rotors en l'espace de quelques millisecondes, lesquels réajustent instantannément l'assiette de l'appareil".

L'aéronef à 18 rotors est selon Florian Reuter, pdg de Volocopter, "un super calculateur volant, qui génère un vol sécurisé et plaisant". Le 2X est conçu pour opérer en qualité de taxi aérien autonome à l'aide de microprocesseurs Intel ainsi que l'emploi d'autres technologies dans le cadre de ses solutions de contrôle de vol, avec redondances et autres équipements de sécurité.

Le 2X est un ADAVe (Aéronef à décollage et atterrissage vertical électrique) qui a effectué son premier vol avec pilote en 2011.

Volocopter vient d'annoncer le premier vol de son 2X avec transport de passager et pilotage à distance.

