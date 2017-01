Vers le premier vol du Comac C919

Le C919 est actuellement en train de réaliser ses essais au sol précédent le premier vol. Parmi ceux-ci figurent les essais de taxiage, de freinage. Le biréacteur chinois, dont l'étude a été lancée en 2008, devrait selon toute vraisemblance effectuer son baptême de l'air fin mars.

Le C919 a fait l'objet d'une série de revers qui ont repoussé dates de livraisons et premier vol successivement en 2014 puis 2016. Il faut préciser qu'il s'agit du plus gros avion commercial conçu en Chine, plus précisément à Shanghai.

Si pour le moment la motorisation est étrangère -elle est assurée par CFM International par le biais de deux tuboréacteurs Leap-1C-, il se peut qu'à terme cette dernière soit chinoise, suite à la création d'AECC (acronyme d'Aero Engine Corporation of China) qui permettra, c'est du moins l'ambition de la Chine, de combler un retard technologique calamiteux.