Vahana effectue son premier vol

Vahana, l'aéronef ADAVe développé par Airbus dans le cadre du transport aérien urbain a effectué son premier vol le 31 janvier à Pendleton dans l'Oregon.

5 mètres de hauteur. C'est l'altitude à laquelle Vahana, l'aéronef ADAVe (appareil à décollage et atterrissage verticaux électrique), s'est élevé et est redescendu en toute sécurité, le tout réalisé en 53 secondes et en mode entièrement automatique. Vahana a réalisé un second vol le même jour, à Pendleton dans l'Oregon.

"En l'espace de deux ans, Vahana est passé d'un concept, d'une esquisse dessinée à un aéronef volant, autopiloté qui a accompli avec brio son premier vol", a commenté Zach Lovering, dirigeant du projet.

Vahana est développé à A3, la filiale d'Airbus située dans la Silicon Valley, aux Etats-Unis. Le programme vise à répondre au besoin de mobilité urbaine et à mettre à profit les dernières technologies en matière de propulsion électrique, de stockage d'énergie et de vision du transport futur.

L'aéronef se présente sous forme d'un appareil octomoteur électrique, avec train d'atterrissage à patins et voilure convertible. L'équipe de techniciens va désormais poursuivre les essais, en abordant notamment les vols de transition et le vol en palier classique.

Reste qu'avant toute mise en service, deux dossiers d'ampleur attendront d'être solutionnés. D'abord le processus de certification, puisqu'à l'heure actuelle il n'existe aucun document, aucune procédure concernant la certification de type des ADAVe. Ce qui devra être développé par les partenaires industriels de concert avec la FAA, ou autorité de l'aviation civile américaine, et qui touchera non seulement la propulsion électrique, mais également les systèmes d'alerte et d'évitement (sense and avoid), les logiciels liés, les commandes de vol électriques pour ne citer que ces domaines.

Ensuite, le trafic aérien sera le second volet dans le cadre du vol point à point, ce qui nécessitera une nouvelle réglementation et des systèmes permettant notamment le vol BVOLS (Beyond visual line of sight, au-dela de l'horizon) en toute sécurité, dans un environnement spécifique puisque déjà occupé par d'autres aéronefs.