UTC va tester un système de propulsion hybride électrique sur un Dash 8

United Technologies va installer un système et démonstrateur technologique de propulsion hybride électrique sur un Bombardier Dash 8-100 afin de le tester en vol dès 2022.

Connu sous le nom de projet 804, cette initiative est menée par UTAP -acronyme de United Technologies Advanced Projects, la jeune pousse dédiée au prototypage rapide et au développement- avec le concours et l'expertise de Collins Aerospace et Pratt & Whitney.

L'appareil bénéficiera d'une remotorisation avec l'aide d'un système de propulsion de classe 2 megawatts, avec une configuration de type moteur optimisé pour la croisière dont le rendement sera augmenté par un moteur électrique entraîné par batterie destiné à assister au cours des décollages et montées jusqu'à altitude de croisière.

Moteur et moteur électrique généreront chacun une puissance d'environ 1 megawatt en configuration parallèle hybride. Si les éléments des batteries seront pris sur étagère, le conditionnement et le système de gestion seront spécifiques à la fois pour des questions de rendement mais également de sécurité. Une approche qui selon UTAP pour être appliquée à un nouvel avion régional aussi bien qu'en option rétrofit pour des avions actuellement en service.

La nouvelle architecture du démonstrateur devrait, selon UTC, permettre des économies de carburant d'au moins 30 % au cours d'une mission d'une durée d'une heure de vol.

Une architecture entièrement électrique sur un avion régional de dimensions comparables à celles du Dash 8 a été écartée, car en raison de la technologie actuelle, la masse des batteries requises excèderaient à elle seule la masse maximale au décollage.

"Si l'on tient compte des besoins énergétiques y compris sur des vols court-courriers [...] une solution entièrement électrique pour la propulsion d'un avion régional ne sera pas d'actualité à court aussi bien qu'à moyen terme", commente UTAP.