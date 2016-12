Une ou deux sorties pour Thomas Pesquet en janvier

Les nouvelles batteries de l'ISS livrées cette semaine par le vaisseau-cargo japonais HTV 6 devraient permettre à l'astronaute français d'effectuer au moins une « marche » dans l'espace au début de l'année.

Malgré plusieurs dizaines d’heures passées dans la piscine Neutral Buoyancy Laboratory (NBL) du centre d’entraînement des astronautes de la Nasa à Houston (Texas), afin de maîtriser tous les aspects des sorties extravéhiculaires en scaphandre (et malgré l’obtention d’une « bonne note » finale), notre astronaute national Thomas Pesquet n’était pas certain, à la veille de son départ pour la Station spatiale internationale, le 17 novembre dernier, de participer à l’une des quatre « EVA » envisagées lors de son séjour de six mois.

US EVA 38 et 39 les 9 et 13 janvier.

Après la capture et l’amarrage réussi du vaisseau-cargo japonais HTV 6 le 13 décembre, il semble que le Français ait finalement toutes ses chances pour être affecté à l’une des deux (voire les deux) sorties programmées les vendredis 6 et 13 janvier prochain, aux côtés du commandant de bord Shane Kimbrough (qui compte près de 13 heures à l’extérieur de l’ISS, à l’occasion de la mission STS-126/ISS ULF-2 de la navette Endeavour, en novembre 2008). Selon NASA TV en effet, Shane Kimbrough et Peggy Withson effectueraient la première EVA, tandis que Shane Kimbrough serait accompagné par Thomas Pesquet la semaine suivante.

Ces 38e et 39e sorties américaines hors de la station seront destinées à installer les nouvelles batteries apportées par le vaisseau-cargo japonais HTV 6.

En direct du Cadmos, suite.

En attendant, l'HTV 6 a été déchargé et les expériences scientifiques se poursuivent. Cette semaine, dans le numéro 2527 d'Air & Cosmos, découvrez l'expérience Matiss (solution de décontamination microbienne), développée sous la responsabilité du Cadmos, dans le troisième épisode de la série « En direct du Cadmos ».