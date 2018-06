Une coiffe à la mer !

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité. SpaceX a publié l’image d’une récupération manquée (de peu) de la coiffe du Falcon 9 lancé le 22 mai dernier.

Le 22 mai, à l’issue du 55e vol du Falcon 9 embarquant vers l’orbite basse les deux satellites scientifiques Grace-FO 1 et 2 et les satellites de télécommunications Iridium Next 51 à 55, SpaceX a effectué une nouvelle tentative de récupération d’une demi-coiffe du lanceur, à l’aide de son bateau rapide Mister Steven, positionné au large de la Californie.

L’image dévoilée le 31 mai sur Twitter montre que le succès n’était pas loin. A une cinquantaine de mètres près, visiblement.