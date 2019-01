Un nouvel avionneur dans le paysage aéronautique français

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Aura Aero devrait sous peu contribuer à l'émergence de nouvelles générations d’aéronefs, car l'avionneur lèvera le voile sur son premier programme, "un avion performant, entièrement étudié, conçu et produit en France, répondant à un besoin réel". Affaire à suivre.

Toulouse, terre aéronautique par excellence, connaît depuis peu un nouvel avionneur, Aura Aero. La toute jeune société a vu le jour sous l’impulsion d’une équipe passionnée, menée par ses trois co-fondateurs, qui n'en sont pas à leur premier coup : Jérémy Caussade, Fabien Raison et Wilfried Dufaud, dont les noms sont associés à Replic'Air.

