Un démonstrateur russe de convertible électrique pour 2019

“Nous développons actuellement un nouveau banc d'essais volant. L'utilisation de technologies supraconductrices à hautes températures au niveau du faisceau électrique permettra d'améliorer les caractéristiques de ce convertible, de réduire sa masse, de favoriser ses dimensions et de parfaire ses qualités de vol”, a déclaré le directeur général de Russian Helicopters, Andrey Boginsky.

Russian Helicopters va construire en 2019 un démonstrateur non piloté destiné à aider au développement d'un convertible mu par énergie électrique, d'une masse de 1,5 t.

