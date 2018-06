Un Beriev Be-200 chez Tarmac Aerosave

Le Beriev Be-200, bombardier d'eau construit par l'avionneur russe Beriev, membre du consortium United Aircraft Corporation, est une des têtes d'affiche du Rassemblement International d'Hydravions, à Biscarrosse les 9 et 10 juin 2018.



Alors que les motoristes UEC Saturn et Safran Aircraft Engines viennent d'annoncer un accord portant sur la remotorisation du Beriev Be-200 avec le moteur PowerJet SaM146, cet appareil amphibie est particulièrement attendu. Equipé de huit réservoirs d’eau et de quatre écopes rétractables, il est capable de recueillir 12 tonnes d’eau en 14 secondes.



Jeudi 7 juin 2018, en provenance de Bordeaux-Mérignac, le Beriev Be-200 fera escale chez Tarmac Aerosave, sur ses installations de l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Une démonstration de conversion et chargement cargo sera proposée aux invités. Il s’agit d’un test technique organisé pour démontrer les capacités de cet avion amphibie.



Le Beriev Be-200 décollera de Mérignac à 13h, pour se poser à Tarbes à 14h, après avoir effectué des manœuvres d’écopage et de largage au-dessus du lac d’Hourtin. Il redécollera de Tarbes à 15h30.



Tarmac Aerosave proposera des formations techniques sur cet appareil et envisage de réaliser des modifications pour convertir cet avion polyvalent en différentes configurations.