Turkish Aerospace Industries et GE vont développer le moteur du T625

Un second prototype devrait voler incessament sous peu, vraisemblablement avant ou juste après le début de l'année 2019. Turkish Aerospace Industries vise une certification de type Aesa pour 2020.

Le moteur sera conçu par Tusas Engine Industries, société issue d'une coentreprise entre Turkish Aerospace Industries et General Electric. Baptisé TS1400, il ne sera probablement pas encore prêt à l'entrée en service du T625, qui sera en conséquence motorisé par les actuels LHTEC CTS800 qui équipent le premier prototype de l'hélicoptère turc.

