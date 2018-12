Troisième vol d’affilée pour un Falcon 9 de SpaceX

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Rassemblés par Spaceflight pour le compte de 34 organisations issues de 17 pays, ils ont été déployés en six lots, entre la 13 e et la 43 e minute de vol. Ils représentent 3 tonnes au total.

Baptisée SSO A: SmallSat Express, la mission visait cette fois l’orbite basse (moins de 600 km d’altitude), avec 64 cubesats et microsatellites (dont cinq de Planet ) – un record américain.

Mister Steven, le bateau rapide destiné à rattraper les demi-coiffes à l’aide d’un large filet, a une nouvelle fois fait chou blanc. Mais l’atterrissage sur l’eau s’est visiblement fait en douceur, et une réutilisation semble programmée après leur séchage. « Rien de mal à nager un peu », a commenté Elon Musk sur son compte Twitter.

Le B1046 a une nouvelle fois été récupéré en mer, après 7 minutes et 50 secondes de vol. SpaceX affiche désormais 32 e récupérations réussies depuis décembre 2015, sur 38 tentatives.

L’étage aura par ailleurs été lancé depuis les trois différents pas de tir aujourd’hui utilisés par SpaceX : 39A et SLC-40 en Floride, ainsi que SLC-4E en Californie.

A l’occasion de sa dix-neuvième mission de l’année, le lanceur californien a utilisé un premier étage déjà « éprouvé » à deux reprises, et placé pas moins de 64 charges utiles sur orbite héliosynchrone.

