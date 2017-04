Tianzhou ravitaille le laboratoire Tiangong

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les cargos Tianzhou devraient assurer la desserte régulière de la future station chinoise, Tiangong 3, dont l’assemblage sur orbite doit intervenir entre 2018 et 2022.

La mission démonstration de Tianzhou 1 doit durer cinq mois. Elle prévoit la réalisation d’expériences scientifiques automatiques et deux autres amarrages (espacés de trois mois), dont un en procédure rapide.

Le 22 avril à 12h23 UTC, il s’est amarré avec succès au laboratoire Tiangong 2 et, à 23h26, a débuté son premier transfert d’ergols, une opération qui demande à ce que les tuyaux soient parfaitement alignés, avec une marge d’erreur inférieure au millimètre.

Dérivé des modules-laboratoire Tiangong, l’engin pèse près de 13 t au décollage et emporte 6,5 t de fret (l’équivalent de deux cargos Progress russes) : c’est la plus lourde charge utile jamais satellisée par la Chine.

Après avoir mis en service le mini-laboratoire orbital Tiangong 2 (le 22 septembre dernier) et réalisé son premier séjour de longue durée avec l’équipage de Shenzhou 11 (en octobre-novembre suivant), la Chine vient de tester son premier vaisseau-cargo automatique, Tianzhou (« bateau céleste », en chinois).

