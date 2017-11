Thales met à niveau le FFMS de l'AS532 des forces aériennes suisses

Thales a réalisé des mises à niveau du simulateur de vol et de mission (FFMS) de l’hélicoptère de transport AS532 Super-Puma (TH06) et du simulateur de l’hélicoptère militaire bimoteur polyvalent EC635 des Forces aériennes suisses.

Thales a réalisé des mises à niveau du simulateur de vol et de mission (FFMS) de l’hélicoptère de transport AS532 Super-Puma (TH06) et du simulateur de l’hélicoptère militaire bimoteur polyvalent EC635 des Forces aériennes suisses.



La mise au standard du simulateur de vol et de mission AS532 Super-Puma comprenait une mise à niveau des systèmes avioniques, des radiocommunications, de la carte numérique, de l'imagerie infrarouge frontale et du casque de visualisation. Sur le simulateur de l’hélicoptère EC635, les mises à niveau ont surtout concerné des améliorations du poste d'instructeur.



Les Forces aériennes suisses utilisent les simulateurs de vol de Thales depuis 2012. Ces derniers répondent aux besoins spécifiques de formation et d’entrainement des pilotes. Les simulateurs de Thales améliorent les aptitudes de l'équipage, l'efficacité opérationnelle et la sécurité des opérateurs. La possibilité d'associer les deux simulateurs confère une multitude de possibilités aux pilotes pour réaliser des exercices d'entraînement comprenant vol en patrouille et opérations tactiques comme la recherche et le sauvetage.

Thales propose une gamme complète de systèmes et services de simulation. Pour les hélicoptères, Thales fournit des solutions allant de l'entraînement aux procédures, jusqu'aux simulateurs d'entraînement de vol et mission complexes permettant l’entraînement à la mission. Le Groupe a livré plus de 110 simulateurs d'hélicoptères qui sont en service dans 25 pays.