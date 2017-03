Thales dévoile un système d'aide au pilotage des hélicoptères

Thales vient de dévoiler un nouveau système d'aide spécifiquement dédié aux pilotes civils d'hélicoptères, inspiré de son viseur TopMax, destiné aux pilotes d'appareils à voilure fixe et dévoilé en 2015. Baptisé "Eyes out", l'équipementier s'est également basé sur son expérience acquise depuis une dizaine d'années en matière de casque équipé de viseur.

Cet équipement est plus spécifiquement destiné à réduire la charge de travail pilote lors des missions complexes de type EMS ou de recherche et sauvetage (SAR) ou même en environnement à visibilité réduite. Il permet d'identifier leur objectif et de diriger la mission de sauvetage de manière plus efficace.

Utilisant une symbologie conforme, ce viseur peut être monté sur tout type de casque ou d'équipement habituellement porté sur la tête.