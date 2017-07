Thai Airways victime à son tour du Rolls-Royce Trent

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les turboréacteurs ont été démontés et envoyés au centre technique de maintenance Rolls-Royce de Singapour. Le motoriste a estimé, suite aux plaintes d'ANA, qu'il faudrait environ trois ans pour remplacer toutes les aubes de turbine des Trent 1000 motorisant les B787. Actuellement, 101 Dreamliner sont opérés dans la région Asie-Pacifique.

Thai Airways rencontre le même problème qui est arrivé aux B787 de la compagnie japonaise ANA, à savoir un veillissement prématuré des aubes de turbine. "En raison de la rupture de stock de pièces relatives au turboréacteur qui motorise le Boeing 787 Dreamliner, il est nécessaire que certains appareils de ce type soit laissés au sol et non opérés, problème qui touche Thai ainsi que d'autres compagnies aériennes dont les 787 sont eux aussi équipés de Rolls-Royce Trent 1000 qui ont des problèmes de turbine," a commenté Usanee Sangsingkoo , présidente de Thai Airways.

Après ANA ( All Nippon Airways ) c'est maintenant au tour de Thai Airways d'être touchée par des problèmes sur ses Rolls-Royce Trent 1000 qui motorisent ses Boeing 787 Dreamliner . A l'heure actuelle, ce sont quatre des six 787-8 qui sont consignés au sol, ce depuis plusieurs semaines, si l'on en croit la presse locale.

