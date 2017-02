T-X : Leonardo reste dans la course

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

DRS Technologies, basé à Arlington en Virginie, a été acquise en 2008 par Leonardo (alors Finmeccanica) et l'entreprise aura la pleine supervision du T-100, pour lequel elle cherche d'ailleurs actuellement une usine susceptible d'accueillir la chaîne d'assemblage du T-100.

En dépit du retrait de Raytheon, l'avionneur italien a décidé de continuer à proposer son T-100 dans le cadre du programme T-X, face à Lockheed Martin KAI (Korean Aerospace Industries) avec son T-50A et Boeing Saab avec son jet monoréacteur.

