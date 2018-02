Starman en route vers Mars

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l'actualité. Le 6 février, à l'occasion du lancement inaugural de son lanceur lourd, SpaceX a envoyé la voiture de son PDG en direction de la planète rouge. Absurde et génial à la fois.

Impossible de ne pas revenir sur le lancement inaugural du Falcon Heavy cette semaine, embarquant le coupé électrique rouge d’Elon Musk et un mannequin baptisé Starman, équipé d’une véritable combinaison développée par SpaceX pour les futurs vols habités de la capsule Dragon.

C’est à 2h30 UTC le 6 février, après un troisième et dernier « boost », que le second étage du lanceur, l’adaptateur, la petite voiture de sport, Starman et toute une série d’objets geek, ont été placés sur une trajectoire héliocentrique, qui leur permettra de croiser l’orbite de Mars, en octobre 2020, puis de s’approcher de la ceinture d’astéroïdes, avant de repasser près de la Terre en 2030.

« Les choses folles peuvent devenir réalité », a commenté Elon Musk après le lancement.

L’engouement continue.

Plus de 2,5 jours après le lancement du Falcon Heavy, la rediffusion des images sur YouTube a généré près de 17 millions de vues et pas moins de 33 000 commentaires, tandis que les vues des caméras embarquées à bord de la voiture sur orbite autour de la Terre ont été visionnées plus de 12 millions de fois.

A revoir sur https://youtu.be/wbSwFU6tY1c et aBr2kKAHN6M.