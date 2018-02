Digne d'un film de science-fiction

SpaceX a réalisé un show extraordinaire à l'occasion du premier vol du Falcon Heavy. Si son utilité reste discutable, cette démonstration quasi-parfaite restera longtemps dans les esprits.

Elon Musk s’attendait à vivre un moment excitant… et ce le fut ! Prévu initialement pour 18h30 UTC mais retardé à cause de vents trop forts en altitude, le lancement du lanceur lourd de SpaceX est finalement intervenu à 20h45, depuis un Centre spatial Kennedy baigné de Soleil.

Les deux étages latéraux du Falcon Heavy ont d’abord été largués, après 153 secondes de vol. Puis, 76 secondes plus tard, la coiffe du lanceur s’est ouverte, dévoilant le coupé Tesla rouge occupé par le scaphandre « Starman », sur fond de Terre et accompagné par la chanson Life On Mars? de David Bowie.

Un véritable ballet.

8 minutes et 6 secondes après le décollage, dans un ballet sidérant, ce sont les étages latéraux du lanceur qui se posaient en douceur sur les zones prévues de la base de Cape Canaveral, distantes l'une l'autre de 300 m seulement. En revanche, le corps central n’a pas réussi à apponter sur la barge Of Course I Still Love You stationnée au large de la Floride, s’abîmant 5 minutes plus tard à une centaine de mètres de sa cible.

Le reste de la mission s’est déroulé sans encombre et, après deux réallumages du moteur Merlin 1D du second étage, le coupé Tesla et son « conducteur » ont pu s’insérer sur une trajectoire hélicoïdale croisant non seulement l’orbite de Mars, mais aussi de s’approcher de celle de l’astéroïde Ceres.

Formidable succès médiatique.

Avec plus de 100 000 spectateurs estimés, la Space Coast (côte spatiale) de Floride n’avait pas connu pareille affluence depuis le dernier vol de la navette spatiale, en juillet 2011, tandis que 2,3 million de personnes ont suivi l’événement en direct sur YouTube. Plus de 19 heures après le lancement, le nombre de visionnages avoisinait les 12 millions de fois, et plus de 18 000 commentaires avaient été postés.

Les réactions ont été particulièrement nombreuses et, parmi elles, le président Trump a félicité Elon Musk et ses équipes sur Twitter.