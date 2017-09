Spike va tester son premier démonstrateur supersonique SX-1.2

Spike Aerospace va entamer les essais en vol de son premier démonstrateur non piloté, lequel devrait conduire à la construction du S-512, le jet d'affaires supersonique, en 2019.

Spike Aerospace va débuter une série d'essais en vol de son démonstrateur SX-1.2 à la fin du mois de septembre. Le SX-1.2 est une version à échelle réduite du S-512 qui servira à valider le concept aérodynamique de ce futur jet supersonique.

Spike a l'intention de faire voler son appareil S-512 au début de 2021, avec des livraisons aux clients débutant en 2023. Le S-512 permettra de transporter jusqu'à 22 passagers sur 6 200 nautiques (environ 11 482 km) à la vitesse de croisière supersonique de Mach 1,6.

Les essais en vol destinés à être entreprus sur le SX-1.2 permettront de valider la stabilité et le contrôle de l'appareil à basses vitesses. Ce démonstrateur, qui ne sera pas piloté, sera suivi selon son constructeur, d'une série d'appareils de dimensions et de vitesses supérieures qui conduiront au stade ultime au démonstrateur supersonique. A chaque nouvel appareil, l'enveloppe de vol sera élargie.

"Nous avons réalisé beaucoup d'analyses en utilisant des outils numériques pour la mécanique des fluides, ainsi que des simulations, mais jusqu'au moment ou vous avez votre appareil en vol, vous ne savez pas vraiment comment est-ce qu'il se comportera. Ce que nous apperons à chaque nouveau vol sera incorporé dans la prochaine génération d'appareils", a commenté Vik Kachoria, président directeur général de Spike Aerospace.

Spike assemble la troisième génération de démonstrateurs alors que les deux premiers sont terminés et prêts pour les essais. Kachoria a précisé que Spike devrait débuter les essais en vol à hautes vitesses dans le courant de l'an prochain et planifie la construction du démonstrateur supersonique piloté pour 2019. "Notre objectif est de réaliser des vols d'essais supersoniques avant la fin 2019 et nous sommes bien partis pour y arriver".