SpaceX réussit son vingtième lancement de l’année (mais rate le retour)

Le Dragon CRS 16 (neuf), rempli avec plus de 2,5 tonnes de fret, a correctement été placé sur orbite. En revanche, visiblement victime d’une panne d’une pompe hydraulique d’un de ses ailerons lors de son retour sur Terre, le premier étage du lanceur (également neuf) est littéralement parti en vrille, manquant la zone de récupération ZL-1, sur la base de Cape Canaveral. C’est donc au-dessus de l’océan qu’il a effectué son rétrofreinage final, puis s’est immobilisé un instant au-dessus des flots, avant de tomber lentement à la renverse, sans exploser. Il devrait ainsi pouvoir être récupéré, et même réutilisé pour des lancements « en interne », certainement pour le déploiement de la constellation Starlink de SpaceX.

Les deux lancements auraient pu intervenir le même jour, mais le second a été retardé de 24 heures, suite à la découverte de moisissures sur des barres alimentaires installées à bord du vaisseau-cargo Dragon CRS 16 , et destinées aux 40 souris qui doivent participer à une expérience sur le vieillissement à bord de l’ISS.

A peine deux jours après le vol F64 (marqué par la troisième utilisation d’affilée d’un Falcon 9 et l’embarquement de 64 charges utiles depuis la Californie), l’entreprise d’ Elon Musk a effectué depuis la Floride sa première mission de ravitaillement de la Station spatiale internationale à l’aide de la version Block 5 de son lanceur.

Le vol F65 du Falcon 9 a permis d’expédier le vaisseau-cargo Dragon CRS 16 vers l’ISS, mais son premier étage a raté la zone de récupération. Il est lentement tombé en mer… et devrait revoler.

