Sortie d'usine de l'Excalibur Mk.4

Le drone optionnellement pilotable Excalibur Mk.4 a effectué sa sortie d'usine le week-end dernier.

Une image de synthèse sur ce qui semble être un hangar tout autant hypothétique. Toutefois, Excalibur Aerospace Limited a annoncé la sortie d'usine de son drone optionnellement pilotable Excalibur Mk.4 le week-end dernier, ce qui en fait le premier aéronef tactique équipé d'un laser hybride de classe 1MW, selon son constructeur. Avec plus de 90% de la technologie et des matériaux venant de l'union européenne, l'Excalibur a été développé exclusivement sur fonds privés.

La haute altitude opérationnelle, combinée aux vitesses supersoniques, ainsi que la maniabilité et le système de gestion de la signature permettent à l'aéronef d'entrer dans des espaces aériens hostiles sans être détecté selon son constructeur et d'engager les menaces missiles ainsi que leurs lanceurs.

L'aéronef sera équipé de deux soutes internes capables d'emporter plus de 3,8 t de charges jusqu'à 5 m de long. Un escadron typique d'Excalibur repose sur une flotte de 8 à 12 appareils, dont 2 "appareils mère" seront optionnellement pilotés, rassemblant, analysant et disséminant l'information au travers du réseau, de 4 centres de commandement et de contrôle, d'un centre de commandement national et de plusieurs terminaux pour les missions et la gestion de flotte.



Cette approche permet une structurante résiliente de type C2 qui sera difficilement interceptée ou ciblée, selon le constructeur, qui précise que le réseau restera pleinement opérationnel même dans le cas improbable ou plus de 50 % des noeuds auraient été détruits.



Xcalibur Aerospace Ltd. a un objectif de production de 4 appareils par mois avant la fin de 2019. Reste à savoir si ce projet est réellement sérieux...