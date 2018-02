Singapore Airshow 2018 : Un accord original pour le KC-390

Embraer a annoncé la signature d'une lettre d'intention avec l'opérateur SkyTech. La société de service pourrait commander jusqu'à six KC-390 qui seront proposés à la location.

L'industriel brésilien Embraer a ouvert le salon aéronautique de Singapour avec une annonce originale. Le premier client de l'avion de transport tactique KC-390 pourrait ne pas être une force aérienne mais un opérateur civil. Une lettre d'intention a en effet été signée avec SkyTech, une société proposant à la location des avions et des services pour compléter les moyens des forces aériennes.

La lettre d'intention prévoie une commande pouvant aller jusqu'à six appareils. Les deux sociétés ont également décidé d'étudier ensemble la possibilité de mettre en place un partenariat stratégique afin d'explorer de nouveaux marchés dans les domaines de la formation et de l'entrainement.

SkyTech est le fruit d'un partenariat entre la compagnie charter portugaise HiFly (qui sur le marché civil loue ses avions à d'autres compagnies) et la société australienne Adagold Aviation. La co-entreprise propose aux forces armées des services sur des marchés de niche. Les KC-390 pourraient donc être proposés à des forces aériennes cherchant à compléter temporairement leurs capacités de transport.

En septembre dernier, le Portugal avait fait part de sa volonté d'acquérir six KC-390. Cet accord avec SkyTech serait-il donc la concrétisation des négociations menées entre le Portugal et le Brésil ? Il est possible que Lisbonne manquant de fonds ait favorisé l'acquisition des appareils par un opérateur privés qui pourra lui louer les avions en cas de besoin et les rentabiliser le reste du temps.