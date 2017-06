Bourget 2017 : Le KC-390 dépasse les 1 000 heures de vol

Les essais du KC-390 se poursuivent sans difficultés majeures. Les deux prototypes de l'avion de transport et de ravitaillement en vol d'Embraer ont cumulé plus de 1 000 heures de vol.

Cette année, pour la première fois, l'Embraer KC-390 s'est posé sur le tarmac du Salon du Bourget. Déjà l'an dernier, l'avion de transport brésilien avait franchit l'Atlantique pour être présenté au salon de Farnborough.

Depuis avril 2016, deux prototypes de l'Embraer KC-390, quasi identiques, sont désormais disponibles pour les essais en vol. Après le vol inaugural du premier de ces avions, les deux appareils ont cumulé plus de 1 000 heures de vol. Soit environ la moitié du programme prévu pour l'ensemble des essais.

Embraer a déjà franchi plusieurs jalons important. Les essais de largage de parachutistes en chute libre par la rampe arrière et en automatique depuis les portes latérales ont été concluants. Des largages de charges ont également eu lieu et récemment l'avionneur brésilien a réalisé des essais de validation des parachutes d'extraction nécessaire au largage des charges les plus lourdes.

En ce qui concerne le ravitaillement en vol, des essais de contacts secs ont eu lieu avec des chasseurs F-5 de l'armée de l'air brésilienne. Embraer prépare actuellement les essais complets du système de ravitaillement en vol de l'appareil (Qui se fait avec des nacelles placées sous la voilure et emportant des manches souples).

Des essais de posé et de décollage par vent fort ont eu lieu en Patagonie au Chili et en Argentine. L'appareil a aussi été testé sur piste mouillée. Par contre Embraer n'a pas encore annoncé de calendrier pour des essais sur piste sommaire (Gazon, terre, sable …).

Des essais statiques à terre ont également lieu pour la certification de l'appareil. Les essais concernant la voilure sont désormais terminés. La plateforme qui servira aux essais de fatigue de la structure vient d'être assemblée.

Grâce à un banc d'essai de la zone cargo du KC-390, Embraer a pu certifier l'emport de différents types de véhicules en service dans l'armée brésilienne. L'appareil peut par exemple emporter deux véhicules chenillés M113.

L'ensemble de ces essais devrait conduire à la proclamation de l'IOC (Capacité opérationelle Initiale) du KC-390 d'ici la fin de l'année 2017. Le premier appareil de série, qui est actuellement en cours d'assemblage, devrait être livré au Brésil en 2018. Brasilia a commandé 28 KC-390. Embraer poursuit par ailleurs sa campagne de promotion du KC-390. Avant le Bourget, l'appareil est notamment passé en Suède. Pays qui collabore avec Embraer sur le programme Girpen NG. Selon les représentants du groupe brésilien plusieurs clients potentiels ont exprimé leur intérêt. Six pays ont envoyé des délégations au Brésil pour tester l'avion.