Sept d’un coup pour Arianespace

Par ailleurs, une rencontre à Daejon le 20 septembre entre Arianespace et l’Agence spatiale coréenne ( Kari ) devait déboucher sur la signature d’une nouvelle commande pour le futur lanceur léger Vega C .

Le dernier contrat a été signé avec l’Agence spatiale indienne ( Isro ), pour l’embarquement sur Ariane 5 des deux satellites de télécommunications géostationnaires GSat 30 et 31, à partir de la fin de cette année.

Le premier concerne le lancement du troisième satellite de reconnaissance militaire français CSO (Composante spatiale optique), pour le compte du Cnes et de la DGA . C’est la confirmation de la décision prise le 19 juin dernier entre Florence Parly , ministre des Armées, et son homologue allemande Ursula von der Leyen, à l’occasion du Conseil des ministres franco-allemand qui s’est tenu à Meseberg (Allemagne).

« Nous sommes fiers d'être le premier opérateur à signer pour Ariane 6, a déclaré Rodolphe Belmer , directeur général d'Eutelsat. Ce programme européen emblématique va renforcer notre capacité à accéder à l'espace en conjuguant disponibilité, compétitivité et fiabilité. Il conforte la relation que nous avons tissée avec notre partenaire de longue date, Arianespace, auquel nous avons déjà confié le lancement de la moitié de notre flotte. »

Ce contrat s’ajoute à celui signé en février 2013 (et étendu en 2017) pour les satellites Eutelsat 7C, Quantum et Konnect.

Un an après l’annonce du premier contrat institutionnel du nouveau lanceur lourd européen, confié par l’ Agence spatiale européenne pour le lancement de quatre satellites Galileo (sur deux missions différentes) à partir de fin 2020, Stéphane Israël , président exécutif d’ Arianespace , a dévoilé le 10 septembre avoir conclu un « accord de service multi-lancements de long terme » avec l’opérateur français Eutelsat .

