Seconde campagne d'essais en vol pour le GE GE9X

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Ceci fait, le GE9X a alors été transféré dans l'Ohio, ou il a alors été modifié tel qu'il sera en configuration finale de production. Le GE9X est actuellement à plus de la moitié de la campagne de certification. Les essais de rupture d'aube, de grêle, d'ingestion d'oiseau et d'endurance sont encore à réaliser.

La première campagne d'essais en vol du GE9X a été retardée cette année en raison d'un problème lié au compresseur, plus exactement à l'inclinaison des aubes dans ce dernier. Ce n'est qu'en mars que le plus gros moteur du monde a pris l'air, pour des essais qui se déroulés jusqu'à début mai, sous forme de 18 vols, s'étalant sur une durée totale de 105 heures.

C'est le 10 décembre que le plus gros turboréacteur double-flux jamais étudié jusqu'alors, le General Electric GE-9X, a repris les essais en vol, sous forme d'une seconde campagne, suspendu au pylone d'un banc d'essais volant Boeing 747-400. Le GE9X, d'une poussée de 467 kN destiné à motoriser le Boeing 777X, verra ainsi dans le cadre de cette nouvelle campagne, ses performances évalusées en conditions temps chaud et haute altitude.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.