Sclaed Composites révèle son "Model 401"

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Par le passé, la société appartenant à Northrop Grumman avait conçu le Model 400, qui était considéré comme un concurrent dans le cadre de la compétition du programme T-X face aux Boeing T-X et Lockheed Martin T-50A. Toutefois, Northrop Grumman et son associé BAE Systems ont déclaré par la suite ne pas vouloir soumettre une proposition dans le cadre de cette compétition.

Scaled Composites n'a pas précisé la date du premier vol du Model 401 dont la poursuite de l'exploration de l'enveloppe de vol devrait conduire au premier vol du second prototype.

Le Model 401est capable de voler à une vitesse de Mach 0,6, dispose d'une endurance de trois heures, a une masse à vide de 1,8 t et une masse maximale au décollage de 3,6 t. Son plafond opérationnel est de 30 000 pieds (9 000 m).

L'appareil se présente sous la forme d'un monoréacteur avec une voilure en flèche -d'une envergure de 11,4 m pour une longueur cellule équivalente-, un empennage papillon et un turboréacteur monté sur le fuselage. La motorisation est confiée à Pratt & Whitney, un JTD-15D-5D d'une poussée de 3 045 livres.

Démontrer la faisabilité des techniques de construction à bas coûts. C'est le but avoué du démonstreur "Model 401" de Scaled Composites, dont deux exemplaires seront construits pour un client dont le nom n'a pas été révélé. Ces deux appareils seront à disposition des partenaires industruels et du gouvernement américain dans le cadre de vols de recherche.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage - Ingénieur(e) mathématiques et modélisation pour intégration d'antenne (H/F)

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.