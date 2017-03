[SATELLITE 2017] Le PDG d'Arianespace élu « Satellite Executive of the Year »

Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace, est à l'honneur cette année lors du congrès Satellite, à Washington. Hier, il a reçu le prix « Satellite Executive of the Year 2016 » de notre confrère américain Via Satellite.

Le 8 mars à Washington, à l'occasion du congrès Satellite 2017 , Stéphane Israël, PDG d' Arianespace , a reçu le prix « Satellite Executive » d e l'année 2016. Décerné par la revue américaine Via Satellite depuis 30 ans, ce prix prestigieux récompense les managers du spatial q ui ont eu un impact durable sur le marché mondial des satellites au cours de l'année civile précédente.

En l'occurrence, 2016 a de nouveau constitué une année exemplaire pour la société européenne , qui a placé 27 satellites avec succès en 11 lancements (portant ainsi le record de vols réussis d'affilée d'Ariane 5 à 76, le 21 décembre), et décroché 13 nouveaux contrats, pour un montant de l'ordre de 1,1 Md€.

Une reconnaissance des équipes d'Arianespace.

Mais, au-delà de ces « grandes réalisations », le PDG, é videmment très honoré d'être reconnu de la sorte par ses pairs, considère que son prix constitue une reconnaissance « des équipes d'Arianespace derrière ces réalisations. » Dans son discours de remerciements, il a rappelé les valeurs fortes de l'entreprise : la passion pour les clients, la transparence et la confiance mutuelle, et un mélange de fiabilité et d'innovation. Et de conclure que La fabuleuse histoire d'Arianespace attend un nouveau chapitre, avec Ariane 6 et Vega C.

Stéphane Israël (46 ans), aux commandes de l'opérateur de lancements depuis avril 2013, succède ainsi à un autre Français, Michel de Rosen, PDG de la société Eutelsat de 2009 à 2016, et lauréat du même prix « Satellite Executive » en 2015. C'est également la seconde fois en douze ans qu'un responsable d'Arianespace est ainsi distingué, Jean-Yves Le Gall ayant reçu le prix en 2005 en tant que directeur général de la société.