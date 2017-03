Le congrès Satellite 2017 s'ouvrira à Washington lundi

Chaque année depuis 1981, le salon Satellite accueille l'ensemble des acteurs de l’industrie spatiale commerciale mondiale. L'occasion d'appréhender les tendances et les espoirs du marché.

Le congrès Satellite 2017-Explorez le monde connecté se tiendra cette année du 6 au 9 mars au centre de congrès Walter E. Washington, au coeur de la capitale fédérale .

C'est, avec la World Satellite Business Week organisée par Euroconsult en septembre, l'un des deux rendez-vous annuels majeurs du secteur, où se retrouvent opérateurs et constructeurs de satellites, fournisseurs de services pour les utilisateurs et opérateurs de lanceurs.

Plus de 14 000 participants issus de 150 pays à travers le monde sont attendus. Ils participeront à près de 60 tables rondes et une exposition riche de 350 stands.