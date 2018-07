Safran teste un premier système propulsif hybride électrique

Safran vient de franchir une étape importante dans la propulsion hybride électrique, avec le premier essai au sol d’un système de propulsion distribuée. Le test s’est déroulé sur une zone d’essais de Safran Helicopter Engines, près de l’aéroport Pau-Pyrénées, en France.



Dans un système de propulsion distribuée hybride électrique, un turbogénérateur (composé d’une turbine à gaz et d’une génératrice) est couplé à des batteries. L’ensemble alimente plusieurs moteurs électriques entrainant des rotors générant l’effort propulsif. La puissance est distribuée sur l’ensemble du système de manière optimale, grâce à un système de gestion de puissance de nouvelle génération. Les moteurs électriques sont pilotés par une électronique intelligente, entièrement intégrée.



Durant cet essai, plusieurs modes de fonctionnement ont été testés et validés avec les moteurs électriques alimentés soit par les batteries et la turbogénératrice, soit uniquement par les batteries. La puissance électrique générée par le système a atteint 100 kW.



Cette démonstration réalisée par Safran Helicopter Engines, Safran Electrical & Power et Safran Power Units, avec Safran Tech le centre de R&T du Groupe, s’inscrit dans le cadre de la feuille de route de Safran sur la propulsion hybride.

« Après l’annonce récente de notre partenariat avec Bell dans le domaine de la mobilité à la demande, cette nouvelle étape affirme à nouveau la volonté du Groupe d’investir dans le développement de systèmes propulsifs hybrides électriques, qui sont les piliers de la motorisation du futur. » a déclaré Stéphane Cueille, Directeur R&T et innovation de Safran.



« Nous sommes en ligne avec notre objectif de tester prochainement un système plus puissant », a déclaré Jean-Baptiste Jarin, Directeur des Programmes de système de propulsion hybride chez Safran Helicopter Engines.

Ce type de système de propulsion devrait contribuer à l’émergence de nouveaux véhicules VTOL (à décollage et atterrissage verticaux) et STOL (à décollage et atterrissages courts), en leur permettant d’accéder à de nouvelles capacités de vol et de nouveaux types de missions. La feuille de route propulsion hybride électrique de Safran vise une mise sur le marché de ces technologies d’ici 2025.