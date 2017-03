Safran signe un contrat de soutien à l’heure de vol avec l'UKMFTS

Safran a signé un contrat de soutien à l'heure de vol (SBH, Support-By-Hour) pour le soutien des moteurs des hélicoptères d’entrainement militaires britannique UKMFTS (UK Military Flying Training System). Cet accord, d’une durée de 17 ans et d’une valeur de 100 millions d’euros, a été conclu entre Safran Helicopter Engines UK et Airbus Helicopters. Il porte sur des moteurs Arrius 2B2Plus et Arriel 2E motorisant une flotte de H135 et H145.



En juillet 2016, les moteurs Arrius 2B2Plus et Arriel 2E de Safran ont été sélectionnés pour motoriser cette flotte d’hélicoptères. Ce sont également des moteurs Arrius et Arriel qui sont utilisés aux Etats- Unis, en Australie, en France et Allemagne pour la formation des pilotes d’hélicoptères militaires.

Safran Helicopter Engines UK fournit déjà des services similaires aux monomoteurs AS350 Ecureuil de la Defence Helicopter Flying School britannique, et reconduit ce partenariat avec Airbus Helicopters UK sur des hélicoptères bimoteurs.

Près de 12 000 moteurs Arriel ont été produits, cumulant ensemble plus de 46 millions d'heures de vol. Développant des puissances allant de 650 à 1024 shp, l’Arriel équipe désormais plus de 40 types d’hélicoptères, dont le H145.