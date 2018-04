Safran signe un contrat à l’heure de vol avec Papillon Grand Canyon Helicopters

Safran Helicopter Engines a signé un contrat Support-By-Hour (SBH) avec les opérateurs Papillon Grand Canyon Helicopters et Rainier Heli International, concernant des moteurs d’hélicoptères H125 et H130.

Papillon Grand Canyon Helicopters est l’un des plus grands opérateurs de tourisme aérien, avec plus de 600 000 passagers transportés chaque année au cours de vols dans le Grand Canyon. Rainier Heli International est un opérateur de location d’hélicoptères sur le marché international. Ces deux compagnies appartiennent à la famille Halvorson.

Ces deux contrats, d’une durée chacun de 7 ans, portent sur des services de MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pour un total de 16 moteurs Arriel 2D chez Papillon (auxquels trois s’ajouteront au cours des deux prochains mois) et six chez Rainier (avec un moteur supplémentaire au printemps).



SBH (Support-By-the-Hour) est une solution de services pour laquelle le client paie selon le nombre d’heures de vol de ces appareils. Cela permet plus de visibilité sur le plan financier grâce à une prévision des coûts de maintenance programmée et non-programmée, et des flux économiques lissés avec un coût à l’heure de vol fixe.