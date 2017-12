Safran livre les harnais électriques du premier BelugaXL

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

"Avec ce premier avion, l’aventure BelugaXL ne fait que commencer. De nouveaux jalons sont à venir, nous devons donc rester concentrés et engagés dans la phase de mise au point pour garantir le bon déroulement des premiers essais en vol l’été prochain" a ajouté Alain Sauret, Président de Safran Electrical & Power.

"Les harnais électriques du fuselage du BelugaXL ont été conçus et produits en collaboration avec les sites de Chihuahua (Mexique), Temara (Maroc), Hambourg (Allemagne), Ajaccio, Villemur-sur- Tarn et Toulouse (France)" a commenté Benoît Gagey, responsable du programme BelugaXL, Safran Electrical & Power.

Dans ce contexte, Airbus a décidé de développer et produire cinq nouveaux BelugaXL, dérivés de son gros-porteur polyvalent, l'A330, et qui viendront progressivement remplacer la flotte des BelugaST.

Les équipes programmes Safran Electrical & Power et les représentants d’Airbus ont célébré le 7 décembre 2017 à Villemur-sur-Tarn la livraison des derniers harnais nécessaires à l’assemblage final du BelugaXL.

