Safran, la CAUC et l’ENAC collaborent sur le roulage électrique

Safran Landing Systems, l’Université de l’Aviation Civile de Chine (CAUC) et l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) ont signé un protocole d’accord (MoU) visant à étudier le potentiel du roulage électrique dans les plus grands aéroports internationaux.



La solution de roulage électrique développée actuellement par Safran Landing Systems et Airbus permettra à un avion de ligne de se déplacer de manière autonome, sans l’aide de ses moteurs principaux ni d’un tracteur pour les phases de push back.

Les compagnies aériennes pourront ainsi économiser jusqu’à 4% de carburant et réduire, de plus de la moitié, les émissions de carbone et autre gaz à effet de serre (NOx, HC, etc). Une solution particulièrement pertinente dans les aéroports chargés où les opérations de roulage peuvent atteindre une quarantaine de minutes.



L’objectif du partenariat pour Safran Landing Systems est de bénéficier de l’expertise de la CAUC et de l’ENAC pour la simulation d’opérations de taxiage auprès des aéroports identifiés.

La CAUC se focalisera plus particulièrement sur l’étude des aéroports asiatiques tandis que l’ENAC se concentrera sur les aéroports européens. Les deux universités partageront leurs méthodes et analyses afin que Safran Landing Systems puisse optimiser la solution en tenant compte des différentes configurations aéroportuaires et de leur spécificité.

Cette étude prolonge le partenariat étroit existant déjà entre les deux écoles dans le cadre d’un laboratoire commun d’optimisation du système de transport aérien.