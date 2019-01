Safran investit dans Oxis Energy, leader des cellules lithium- soufre pour les systèmes de batteries à haute densité énergétique

Safran a acquis une participation dans Oxis Energy au travers de sa filiale Safran Corporate Ventures dédiée aux investissements dans de jeunes sociétés technologiques.

Oxis Energy, spécialiste des composants Lithium-soufre pour batteries à haute densité énergétique, a déjà obtenu 173 brevets pour cette technologies et 96 sont en attente.



Safran Corporate Ventures participe ainsi à une nouvelle levée de fonds de 7 millions de livres aux côtés d’Aerotec et de nouveaux investisseurs dont Arkema. Les investissements réalisés par ces sociétés portent le capital total levé à un peu moins de 24 millions de livres incluant Samsung Ventures, qui y a contribué en décembre 2016.

Le capital mobilisé servira à commercialiser et à automatiser le processus de production en série de batteries rechargeables au Lithium-Soufre, à l’aide de machines de fabrication numériques ultramodernes, pour des clients internationaux du secteur automobile notamment. Oxis se concentrera ensuite sur les marchés de l’aviation, de la défense et des véhicules électriques lourds, tels que les bus et les camions.



En parallèle, Oxis annonce la signature de deux accords de développement conjoints avec ses partenaires. Le premier pour travailler conjointement sur les cellules de batteries haute densité pour l’industrie aéronautique.

Le second accord concerne Arkema et la définition avec OXIS d’une feuille de route commune pour l’amélioration de la durée de vie des batteries et de la densité énergétique.