Safran Helicopter Engines dévoile l'Aneto

Au salon Helitech de Londres, Safran Helicopter Engines a levé le voile sur une nouvelle famille de moteurs de forte puissance, de 2 500 à plus de 3 000 shp, destinée aux hélicoptères super-mediums et lourds.

Safran Helicopter Engines a dévoilé au salon Helitech, qui se tient à Londres du 3 au 5 octobre 2017, sa toute nouvelle famille de moteurs de forte puissance baptisée Aneto. Conçue pour les hélicoptères super-mediums et lourds, elle intègre des technologies issues des travaux de R&T de Safran Helicopter Engines. La famille Aneto intégrera plusieurs modèles, couvrant une gamme de puissance allant de 2500 à plus de 3000 shp.



"Le lancement de la famille Aneto à Helitech est une étape majeure pour Safran Helicopter Engines. C’est l’aboutissement d’un important programme d’acquisition et de maturation de technologies démarré voici plusieurs années. Aujourd’hui, nous sommes en position de proposer une solution de motorisation compétitive et de nouvelle génération pour le marché des hélicoptères super-mediums et lourds, prête pour une entrée en service dès le quatrième trimestre 2018 », a commenté Bruno Even, Président de Safran Helicopter Engines.

Le premier modèle de cette famille, l’Aneto-1K de 2500 shp, a été sélectionné par Leonardo pour motoriser l’hélicoptère bimoteur AW189K. Le premier vol de l’Aneto-1K sur cet hélicoptère s'est effectué en mars 2017. Son entrée en service est prévue pour le quatrième trimestre de 2018. La certification de l’Aneto-1K se fera en conformité avec ce calendrier.

La famille de moteurs Aneto présente de nombreux avantages, parmi lesquels celui d’être 25 % plus puissant que les moteurs existants de même encombrement, ce qui contribue à accroitre les capacités des hélicoptères durant les missions nécessitant plus de puissance comme le transport offshore, la recherche et le sauvetage, la lutte contre incendies ou le transport militaire, ainsi que les performances durant les vols en conditions « hot and high » (forte température et haute altitude).



Le démonstrateur technologique Tech 3000 est un élément clé de la famille Aneto. Il permet à Safran Helicopter Engines de valider des configurations et des technologies rendant possible une réduction de la consommation en carburant de 15 % par rapport aux moteurs de même puissance en service aujourd’hui. Ces nouvelles technologies seront progressivement intégrées aux modèles d’Aneto, en fonction des besoins de puissance et des dates de mise en service.

Les moteurs Aneto se caractérisent par ailleurs par leur maintenance optimisée, avec des tâches de maintenance réduites et davantage espacées dans le temps, et avec des fonctionnalités connectées comme le health monitoring (maintenance prédictive).