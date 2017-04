Safran et Rolls-Royce ouvrent une nouvelle usine en Pologne

Une nouvelle usine voit le jour en Pologne. Aero Gearbox International (AGI), une coentreprise entre Rolls-Royce et Safran Transmission Systems (Safran) dispose désormais d'une nouvelle installation de 13 500 m2 à Ropczyce (Podkarpackie, région du sud-est de la Pologne).

Ce site est destiné à produire des systèmes d’entraînement d’accessoires (accessory drive trains ou ADT) pour tous les moteurs futurs des avions civils de Rolls-Royce. L’installation emploie d’ores et déjà plus de 50 personnes et devrait atteindre une croissance lui permettant de créer jusqu’à 200 emplois directs. Le développement de son infrastructure et des partenariats associés entraînera également la création d’emplois indirects dans le sud-est de la Pologne.



La nouvelle usine a déjà démarré la production de systèmes d'entraînement d'accessoires pour le moteur Trent XWB de Rolls-Royce, qui équipe l’Airbus A350 XWB. Les projets à venir portent sur des applications pour l’aviation d’affaires ainsi que des ADT pour le moteur Trent 7000, qui équipera l’Airbus A330neo.