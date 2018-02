Safran Electrical & Power présent sur le Boeing ecoDemonstrator 2018

Safran Electrical & Power participe à la campagne ecoDemonstrator 2018 de Boeing, qui vise à améliorer les performances environnementales des avions commerciaux tout au long de leur cycle de vie.

Le programme ecoDemonstrator de Boeing, lancé en 2011, a permis à ce jour de tester plus de 60 technologies grâce à quatre avions convertis en bancs d’essais volants. En 2018, Boeing et FedEx travaillent ensemble pour tester, à bord d’un avion cargo 777 de FedEx, plus de 30 nouvelles technologies, dont une chaîne électrique de Safran Electrical & Power. La campagne d’essais en vol débutera en février 2018.



Safran Electrical & Power fournit à l’ecoDemonstrator 2018 une chaîne électrique complète, comprenant les systèmes de génération et de distribution électrique, les câblages moteur et de l’aéronef, ainsi que certaines charges électriques de l’appareil (ventilateurs électriques).

Grâce à son étroite collaboration avec l’équipe de Boeing, Safran Electrical & Power a conçu et développé, pour le vol, une chaîne électrique complète dans un planning qui en fait l’un des développements les plus rapides de l’aviation civile.

Actuellement unique sur le marché, cette solution permettra à l’avenir de supporter le constructeur aéronautique dans l’optimisation du système électrique complet de ses futurs aéronefs. La campagne d’essais en vol ecoDemonstrator 2018 mettra en lumière de nombreuses avancées : l’efficacité optimisée du système électrique, la réduction des pertes énergétiques ainsi que des économies en termes de poids et d’encombrement.