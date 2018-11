SAE International créé deux nouveaux groupes de travail dédiés à l'aviation électrique

"Les études en matière d'électrification de la propulsion avion ont révélé le potentiel de réduction de l'empreinte carbone à hauteur de 50 % entre 2005 et 2050. Cette étape majeure va nécessiter de nouveaux moyens de collaboration et d'échange entre avionneurs, motoristes et équipementiers, ainsi que l'établissement d'un nouveau cadre normatif et une mise en conformité de ces nouvelles architectures", commente Richard Ambroise, directeur du groupe E-40 et responsable de la propulsion hybride chez Airbus.

Le groupe SAE international, ex Society of Automotive Engineers, annonce la création de deux nouveaux comités dédiés à l'aviation électrique, l'E-40 qui concerna la propulsion électrique et qui sera chargé d'établir des rapports techniques (concernant les normes aérospatiales, les pratiques recommandées et les rapports d'information) pour la nomenclature standardisée, la définition des termes applicables et les architectures fondamentales, ainsi que des réflexions relatives à l'autonomie et autres critères de performances, la sécurité, les hauts voltages et hautes puissances, l'intégration sur avion et installation, les interfaces entre équipements.

Ce nouvel effort de SAE International vient en parallèle de l'établissement du comité SAE AE-7D qui se consacrera au stockage et à la charge de l'énergie nécessaire aux avions. Dans le but de soutenir cet effort, les connaissances et bonnes pratiques seront partagées avec les autres comités de SAE international qui s'intéressent aussi bien à l'aéronautique qu'à la propulsion des véhicules terrestres, l'énergie électrique, les commandes, la sécurité et la prognostique.