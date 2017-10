Rostec a assemblé le 300e turboréacteur SaM146

Rostec a assemblé son 300e turboréacteur double-flux motorisant le biréacteur régional russe Sukhoi SSJ100.

300. C'est le nombre de moteurs franco-russes SaM146 motorisant le Sukhoi Superjet100 (SSJ100) assemblés par l'entreprise SAP «UEC-Saturn» (laquelle fait partie de la corporation de moteurs du groupe Rostec) et fournis à Sukhoi Civil Aircraft Company. Actuellement, le SaM146 a accumulé plus de 700 000 heures de vol.

Les livraisons de SaM146 et tous les services après-vente sont fournis par PowerJet (la société conjointe russe-française de Safran Aircraft Engines et d'UEC-Saturn). Au sein de la coentreprise, UEC-Saturn, qui fait partie du groupe Rostec, est responsable du développement et de la production de la soufflante, de la turbine et du compresseur de basse pression, l'assemblage général du moteur SaM146 et ses essais. Safran Aircraft Engines est responsable du compresseur et de la turbine de haute pression, de la chambre de combustion, du boîtier accessoires, du dispositif de pilotage automatique et de l’intégration du propulseur.

En 2010, la certification du SaM146 a été achevée, en 2011 a débuté sa mise en service opérationnelle dans le cadre de l’exploitation du Sukhoi Superjet 100. Aujourd'hui, le SaM146 est employé aussi bien en Russie qu'à l'étranger, en particulier au Mexique, en Irlande, en Thaïlande (Forces armées aériennes royales) et au Kazakhstan.

"Aujourd'hui, nous avons quatre modifications certifiées du moteur SaM146, le 1S17 – la version de base, le 1S18 – la version avec une poussée accrue et deux versions modifiées – le 1S17C et le 1S18C – pour la version jet d'affaires du SSJ100», a commenté Mikhail Berdennikov, directeur du programme SaM146 chez UEC-Saturn.

Deux centres de distribution des pièces de rechange de SaM146 ont été créés - à Lytkarino (région de Moscou) et à Villaroche. La localisation des entrepôts permet de livrer des pièces dans un délai de 24 heures n'importe où dans le monde. En Russie et en France, il existe deux centres de formation pour le personnel technique des compagnies aériennes et deux ateliers de réparation pour les travaux de maintenance.