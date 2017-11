Rolls-Royce va passer au banc d'essais son Advance3

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le générateur de gaz Advance3 est composé d'une turbine haute pression deux étages et d'une turbine intermédiaire simple étage. Une soufflante de Trent XWB a été attachée ainsi qu'une turbine basse pression de Trent 1000 afin d'avoir un turboréacteur complet.

Rolls-Royce va effectuer les premières rotations au banc sol de son démonstrateur Advance3. Ce dernier est équipé d'un nouveau générateur de gaz, élément clé des conceptions moteur de l'Advance et de l'UltraFan.

Le motoriste britannique se prépare à débuter les essais au banc de son démonstrateur Advance3, qui préfigure ce que seront l'Advance et l'UltraFan.

